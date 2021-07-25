شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: تصاعد الجرائم الطبية واستمرار نهج الإهمال المتعمد بحق أسرانا

هيئة الأسرى: تصاعد الجرائم الطبية واستمرار نهج الإهمال المتعمد بحق أسرانا
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة القمع والاضطهاد الجسدي والنفسي بحق أسرانا الفلسطينيين داخل معتقلاته النازية، وفق نهج وحشي يضرب بعرض الحائط  كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الانسان .

وفي هذا السياق كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن مجموعة جديدة من الحالات المرضية لأسرى فلسطينيين يقبعون في المعتقلات الإسرائيلية، من بينها حالة الأسير محمد عبد الفتاح مصلح مصلح  23 عاما / الأردن والمتواجد في سجن النقب، فقد تعرض لجلطة بالوجه وتم نقله الى مستشفى العفولة، ونتيجة لذلك أصيب بشلل كامل بمنتصف الوجه يمنعه من إغماض عينه ، ولم يقدم له أي علاج طوال فترة 32 يوما .

أما الأسير بشير عبد الله كايد الخطيب 62 عاما / الرملة، حيث يعاني من ارتفاع الكولسترول وسعلة مستمرة، بالاضافة الى انه بحاجه الى زراعة اسنان  نتيجة لفقدان الأسنان بالجهتين العلوية والسفلية بالفكين.

كما رصد تقرير الهيئة ثلاث حالات مرضية تقبع داخل ما يسمى مستشفى "الرملة"، إحداهما حالة الأسير المصاب عبد الرحمن برقان (22 عاماً) ، والذي يعاني من آثار اصابته التي تعرض لها أثناء عملية اعتقاله بالقرب من من حاجز أبو الريش العسكري المجاور للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، حيث كان قد أصيب بكلتا قدميه وأصيب برصاصة أخرى في بطنه، وتم إجراء عدة عمليات له ووضع بلاتين بكلتا قدميه، كما قام أطباء الاحتلال بوضع كيس براز خارجي له، ومازال المعتقل برقان يشتكي من أوجاع حادة في كلتا قدميه ولا يستطيع الوقوف عليهما ويتنقل على كرسي متحرك، كما أنه يعاني من مشاكل بالكلى بسبب الإصابة وبحاجة ماسة لإجراء عدة عمليات ولعلاج مكثف.

في حين تحسن مؤخراً  الوضع الصحي للأسير صالح عمر صالح من مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، وذلك بعد تزويده بجهاز لقدميه يُمكنه من التنقل باستخدام عكازات بدلاً من الكرسي المتحرك الذي استخدمه لعدة سنوات، حيث أن الأسير بقي لفترة طويلة مقعد يعجز الحرمة جراء اصابته بأربع رصاصات بجسده أثناء عملية اعتقاله.

أما عن الأسير ناظم أبو سليم من مدينة الناصرة في الداخل المحتل، فهو يشتكي من ضعف حاد في عضلة القلب، ويتناول العديد من الأدوية، وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية ووضع منظم لضربات القلب، لكنه بانتظار رد إدارة سجون الاحتلال للموافقة على إجراء العملية أم لا، علماً بأن حالته الصحية تستدعي رعاية خاصة وإجراء العملية بأسرع وقت ممكن.

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