مستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأعادت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، بناء بؤرة استيطانية في منطقة بيرين شرق يطا جنوب الخليل.وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين أعادوا بناء البؤرة الاستيطانية التي تم هدمها من قبل المواطنين قبل شهرين في منطقة بيرين القريبة من مستوطنة "بني حيفر".ولفتت المصادر إلى أن المستوطنون يعيدون بناء البؤرة بشكل أوسع وبتسارع أكبر؛ بهدف التوسع الاستيطاني، وربط المستوطنة المذكورة مع المستوطنات الجاثمة على أراضٍ شرق يطا.وأشارت المصادر إلى أن المواطنين تصدوا لآليات "الباطون" التابعة للمستوطنين التي تتجه نحو البؤرة الاستيطانية بأجسادهم، ومنعوها من الوصول.وعززت قوات الاحتلال من تواجدها في المنطقة، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المستوطنين.وتتعمد قوات الاحتلال والمستوطنون التضييق على أهالي بيرين بهدف حملهم على الرحيل منها، لصالح توسيع مستوطنة "بني حيفر" المقامة على أراضي القرية.وتتعرض خربة بيرين بشكل مستمر لمحاولة مستوطنين تحت حماية سلطات الاحتلال الاستيلاء على أراضيها بهدف إقامة بؤرة استيطانية عليها.وتنطلق أغلب الاعتداءات من قبل مستوطني "كريات أربع" شرق الخليل الذين حاولوا أكثر من مرة نصب خيام في أرض بمنطقة خلايل المغربي، في قرية بيرين لمواطنين من عائلتي ناصر الدين وغيث.