سرحان: ننتظر فتح المعابر لإدخال مواد البناء لإعادة اعمار قطاع غزة

خاص دنيا الوطن - رغد داودقال ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بقطاع غزة: "إن الوفد الهندسي المصري ذهب في زيارة لمصر أثناء العيد ثم عاد، وهو الذي كان يشرف قبل العيد على عملية إزالة الركام، أما ما ننتظره هو الوفد المصري الذي جاء مسبقاً ودرس الاحتياجات وذهب لمصر لإعداد مخططات المباني والتجمعات السكنية والكباري والكورنيش وسيكون اللقاء خلال الفترة القادمة في غزة أو القاهرة".وبين سرحان في حديثه لـ "دنيا الوطن" أنهم تمكنوا من إزالة 80% من الركام، موضحاً أنهم أنهوا عملية الحفر وبصدد الانتهاء من إعداد وثيقة الخطة الوطنية للإعمار، مبيناً أن كافة الوزارات المختصة أكملت الحقل التفصيلي وكافة المتطلبات.وأوضح سرحان "أن ما تنتظره الوزارة في فترة ما بعد العيد هو فتح المعابر من قبل الاحتلال وإدخال مواد البناء من قبل مصر الشقيقة وبالتالي البدء بالإعمار".