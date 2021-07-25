حالة وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 344 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بتعافي 65 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).وذكرت أن إجمالي تراكمي للمصابين 115922 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 795 حالة، وإجمالي المتعافين 114036 حالة، وإجمالي الوفيات 1091 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 60 حالة، لافتةً إلى أن إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 41 حالة.وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، وإجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 99079 شخصا.