دولي

"إسرائيل" تُعلن تسجيل 966 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

"إسرائيل" تُعلن تسجيل 966 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد على أنها سجلت 966 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وبحسب معطيات وزارة الصحة، إن عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 11,390، مشيرة إلى أن عدد الوفيات الكلي يبلغ 6,459 حالة وفاة.

وأوضحت أن من بين الاصابات توجد 97 إصابة تعد خطيرة منها 22 إصابة حرجة، بينما يوجد 17 مريضًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي، مردفة: "تلقى 5,757,553 مواطنا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)، بينما تلقى 5,292,589 مواطنا الجرعة الثانية من اللقاح".

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