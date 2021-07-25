التعليم: عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة تنتهي غداً والعام الدراسي الجديد بهذه الالية

خاص دنيا الوطن- أمل الكحلوتقال محمد عواد، مدير عام القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم: "إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة، ستنتهي غداً الاثنين في المحافظات الجنوبية والشمالية"، مشيراً الى أن العمليات الأخرى الخاصة بعملية التصحيح، مازالت مستمرة وتواصلت خلال فترة العيد؛ حتى يتم التمكن من إعلان النتائج في الموعد المحدد عبر مؤتمر صحفي.وأكد عواد في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه لم يتم تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة حتى اللحظة، لافتا إلى أن الإعلان سيكون في أول ثلاثة أيام من شهر آب.وأوضح، أن آلية الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، ستكون من خلال موقع الوزارة، بحيث يتمكن الطالب من الاستعلام عن كافة العلامات وليس عن المعدل فقط، وهذا سيكون متاحاً في الثواني الأولى من إعلان النتائج.وفي السياق ذاته، أكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن النتائج كذلك، عبر الرسائل القصيرة، وذلك بالتعاقد مع شركتي جوال ووطنية، ومن خلال مواقع التواصل الخاصة بصفحات ومديريات التربية والتعليم.وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن العشرة الأوائل في الوطن من خلال مؤتمر صحفي موحد ما بين الضفة وغزة والقدس والخارج، لافتاً إلى أنه لم يتم تحديد الوقت والساعة للإعلان عن النتائج.وفيما يتعلق ببدء العام الدراسي الجديد قال عواد إنه سيكون وجاهي حتى هذه اللحظة طالما استمر الاستقرار على الوضع الوبائي في القطاع، وسيبدأ العام الدراسي بتاريخ 16 آب/ أغسطس 2021.