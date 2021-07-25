صيدم: المطلوب موقف موحد للمؤسسات الحقوقية تجاه ما يحدث في غزة

رام الله - دنيا الوطنقال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، إن "حوادث قتل المواطنين على يد عناصر حركة حماس في قطاع غزة، تكررت على مدار السنوات الماضية، ولم يكن مقتل المواطن حسن أبو زايد، الحادث الوحيد".وطالب صيدم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد، بوضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.وأكد ضرورة وجود موقف فلسطيني موحد من الواقع الأليم في القطاع، لا سيما من المؤسسات التي تحدثت عن حقوق الانسان وحرية الرأي في الآونة الأخيرة.