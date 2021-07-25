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العراق: إحباط سلسلة هجمات في كركوك والأنبار

العراق: إحباط سلسلة هجمات في كركوك والأنبار
رام الله - دنيا الوطن
أحبطت القوات العراقية، سلسلة من الهجمات المخطط تنفيذها في عيد الأضحى، كما واعتقلت عناصر شبكتين مسلحتين في كركوك والأنبار.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية)، قالت خلية الإعلام الأمني في بيانٍ لها، اليوم الأحد: "إن وكالة الاستخبارات أطاحت شبكتين مسلحتين في كركوك والأنبار كانتا تخططان لتنفيذ تفجيرات في بغداد ومحافظات أخرى بما يسمى (غزوة العيد)".

وأضافت: "أنه في إطار تعقب العصابات المسلحة، بعد الهجوم الدامي في سوق الوحيلات ببغداد، نجح أبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالإطاحة بشبكتين مسلحتين في محافظتي كركوك والأنبار".

وأوضحت أن الشبكتين مسؤولتان عن تفجير سوق الوحيلات بمدينة الصدر، الذي أوقع 35 قتيلا و60، لافتة إلى أنها كانت تسعى لاستمرار التفجيرات في بغداد وبالتحديد منطقة الباب الشرقي إضافة إلى استهداف الأبرياء الآمنين في مناطق أخرى من بغداد والمحافظات.

بدوره، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق: "إن المتورطين في هجوم الوحيلات ينتمون لتنظيم الدولة الإرهابي".

ويشار إلى أن خلية الإعلام الأمني قد نشرت صور ثلاثة أشخاص قالت إنهم من بين عناصر الشبكتين، موضحة أنه بعد إحباط مخططاتهم سيتم تقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل.

الجدير ذكره أن العراق قد أعلن في أواخر 2017، النصر على تنظيم الدولة بعد طرده من كل المناطق التي سيطر عليها، لكنه عاد إلى تكتيك شن الهجمات في البلاد، وتزايدت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة.

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