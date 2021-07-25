الإحصاء الفلسطيني: انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة خلال شهر مايو

رام الله - دنيا الوطنأعلن مركز الاحصاء الفلسطيني، أن الصادرات خلال شهر أيار من عام 2021، انخفضت بنسبة 10% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 40% مقارنة مع شهر أيار من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 103.3 مليون دولار أمريكي.واكد المركز انخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر أيار من عام 2021 بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 91% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أيار من عام 2021. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 16% مقارنة مع الشهر السابق.الواردات السلعيةانخفضت الواردات خلال شهر أيار من عام 2021 بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 40% مقارنة مع شهر أيار من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 461.7 مليون دولار أمريكي.انخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر أيار من عام 2021 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أيار من عام 2021. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق.الميزان التجاري للسلع المرصودةأما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 4% خلال شهر أيار من عام 2021 مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 40% مقارنة مع شهر أيار من عام 2020، حيث بلغت قيمة العجز 358.4 مليون دولار أمريكي.