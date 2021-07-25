التعليم تكشف عن نقلة نوعية في نتائج الثانوية العامة هذا العام

رام الله - دنيا الوطنكشف مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم برام الله محمد عواد، اليوم الأحد النقاب عن نقلة نوعية في حصول طلاب الثانوية العامة على نتائجهم هذا العام.وأشار عواد في تصريح صحفي إلى أن طلبة الثانوية العامة سيحصلون على كشف علاماتهم في الثواني الأولى من لحظة إعلان النتائج.وكان المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور أعلن أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة شارفت على الانتهاء، فيما ستكون النتائج مطلع آب/ أغسطس المقبل.وأوضح المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور في تصريحات صحفية أن عمليات التدقيق والفرز وإدخال البيانات ما زالت متواصلة، مشيرًا إلى أن الطواقم التي تشرف على العملية آثرت مواصلة الدوام حتى خلال فترة عيد الأضحى المبارك، انتصارا لمصلحة طلبتنا.وأشار الى أنه لا يمكن الحديث حتى اللحظة عن نسبة نجاح معينة أو أية مؤشرات ترتبط بالنتائج، لأننا لم نصل بعد لمرحلة الربط الأفقي بين البيانات التي يتم إدخالها.وعن موعد النتائج، قال الخضور "الإعلان عنها سيتم حال انتهاء عملية التصحيح، لأننا حاليا في مرحلة الفرز وإدخال البيانات، تليها مرحلة التدقيق النهائي، وهناك ايضا مرحلة تجهيز إدخال البيانات على الموقع الخاص الذي تم إعداده لإعلان النتائج"، مرجحا أن تكون النتائج خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر آب/ أغسطس المقبل.