الاقتصاد بغزة: الاحتلال لم يُدخل أي سلع للقطاع بعد عيد الأضحى

خاص دنيا الوطن - آية الملاحيأكد رامي أبو الريش، مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت إدخال 25 شاحنة محملة بالوقود لمحطة توليد الكهرباء عبر معبر كرم أبو سالم التجاري دون أي سبب واضح.وأَضاف أبو الريش في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه لم يتم إخال أي سلع بعد عيد الأضحى، حيث تم ادخال سلع تشمل الملابس والأحذية قبل عيد الأضحى.وأشار إلى أن هناك مناشدات مستمرة من الجهات الرسمية، والحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع الدولي وحقوق الانسان، بممارسة ضغوطات على الاحتلال، لافتا إلى أنه يتبع سياسة لي الذراع أمام الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.