إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقالات بالضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وأصابت شابًا بدعوى إلقاء زجاجات حارقة على قوات الاحتلال.ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين بدعوى إلقاء زجاجات حارقة وحجارة نحو مركبات إسرائيلية على إحدى الطرقات جنوب غرب جنين.وأوضحت مصادر محلية أن جنود الاحتلال طاردوا مركبة يستقلها ثلاثة شبان في بلدة يعبد، وأطلقوا النار نحوهم؛ ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص الحي.وبيّنت المصادر أن المصاب هو عبد الله باسم أبو بكر، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين الآخرين وهما: أدهم علي حسن إرميلات، وشعلان كيوان أبو بكر.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى أحمد نبيل أحمد ثوابتة (17 عامًا)، بعد دهم منزل عائلته والعبث في محتوياته، واحتجاز عمه أنور ثوابتة لساعات.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الهادي القواسمي من شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، بعد دهم منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته.كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل، وبلداتها، ومخيماتها وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم.وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الناشط المقدسي قتيبة عودة قرب باب المغاربة في البلدة القديمة بالقدس.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.ورصد التقرير الدوري للانتهاكات الإسرائيلية لشهر حزيران2021 الذي يعده المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (3373) انتهاكا.ووثق التقرير (146) مداهمة لمنازل المواطنين، وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (352) اقتحاما، وعدد الطرق والمناطق التي تم إغلاقها (12) منطقة.واعتقلت قوات الاحتلال (552) مواطناً، فيما صعدت من عمليات هدم المنازل والتي بلغ عددها (24) منازلا، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، مقابل (3) منازل جرى هدمها في شهر مايو الذي سبقه.