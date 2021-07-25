شؤون فلسطينية

مركز الميزان يطالب بفتح تحقيق بحادث مقتل مواطن شرق غزة

مركز الميزان يطالب بفتح تحقيق بحادث مقتل مواطن شرق غزة
رام الله - دنيا الوطن
طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، بضرورة فتح تحقيق في حادثة مقتل المواطن حسن محمد حسن أبو زايد (27 عاما)، من سكان حي الشعف شرقي مدينة غزة، والذي تعرض لإطلاق نار، أول أمس الجمعة.

وأكد المركز في تصريح له، وصل "دنيا الوطن"، أن جثة المواطن أبو زايد، وصلت مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، عند الساعة 23:50 من مساء أول أمس الجمعة، لافتا إلى أنه بحسب المصادر في الطب الشرعي، فإن أصيب بعيار ناري أسفل البطن من الناحية اليمنى. 

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة قد صرحت عبر موقعها الإلكتروني، بأنه في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، دخلت مركبة مسرعة باتجاه أحد حواجز قوات "حماة الثغور" في المنطقة الحدودية الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، ووفقا لبيان الداخلية فقد لاحظ أفراد الحاجز حركة مريبة للمركبة، فأشاروا لسائقها بالتوقف، لكنه رفض واستمر بالسير بسرعة كبيرة، تم إطلاق طلقتين اثنتين باتجاه المركبة لكنها لم تتوقف، ولاذت بالفرار وبعد ذلك تبين إصابة أحد الأشخاص بداخلها، والذي توفي فيما بعد متأثراً بجراحه بعد نقله لمستشفى الشفاء، فيما تم التحفظ على شخصين آخرين كانا داخل المركبة.

وأكدت الوزارة، أنها فتحت تحقيقاً فورياً في الحادث للوقوف على تفاصيله كافة.

وأعرب المركز الحقوقي، عن قلقه لمقتل المواطن أبو زايد، مطالبا الجهات المختصة بفتح تحقيق في الحادث وفي مدى احترام محددات القانون، والعمل على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها ضمان عدم تكراره، بما في ذلك معاقبة من يثبت ارتكابهم لأي تجاوزات قد يفضي إليها التحقيق.

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