فعاليات لدعم منتجات شركة "بن اند جيري" في الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنأطلق ناشطون أميركيون في الولايات المتحدة، عدة فعاليات لدعم شركة "بين اند جيري" لصناعة المثلجات، بعد أن قررت وقف بيع منتجاتها واغلاق فروعها في المستوطنات الإسرائيلية، بالضفة الغربية المحتلة.وحث النشطاء عبر حملات وهاشتاغات اطلقوها، على شراء منتجات الشركة لمساعدتها في مواجهة دعوات من انصار اسرائيل لمقاطعتها.فيما نشر نشطاء، صورا لعائلاتهم أثناء تناولهم منتجات الشركة، فيما وزع آخرون منتجات الشركة في عدة مدن أميركية منها شيكاغو ونيويورك، تعبيرا عن امتنانهم للشركة على قرارها الشجاع.وكانت شركة المثلجات العالمية الشهيرة "بن اند جيري"، قد أعلنت في التاسع عشر من الشهر الجاري، التوقف عن بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، لاعتبارات أخلاقية.وقالت الشركة التي يقع مقرها في مدينة ساوث برلنغتون الأميركية، في بيان، إنها ستنهي بيع المثلجات في المستوطنات الإسرائيلية كون ذلك يتعارض مع قيمها.