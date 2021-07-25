شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تدين قرار منح دولة الاحتلال عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي

الجهاد الإسلامي تدين قرار منح دولة الاحتلال عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي
رام الله - دنيا الوطن
دان الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي، بشدة، قرار منح الاحتلال الإسرائيلي عضوية بصفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن هذا القرار يعكس مدى النفوذ الإسرائيلي الذي وصل حد الهيمنة على الاتحاد الإفريقي الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار الدول الإفريقية.

وقال سلمي في تصريح صحفي: إن منح عضوية مراقب للاحتلال هو انتكاسة كبيرة في سياسات الاتحاد الإفريقي التي عانت دوله على مدار عقود من الاحتلال والعنصرية، وخاضت شعوبه ثورات كبيرة ضد الاستعمار والعنصرية".

وأوضح أن هذا القرار لا يمثل الشعوب الإفريقية التي تقف دوماً مع مظلومية الشعوب وتنحاز لعدالة القضية الفلسطينية.

ودعا سلمي الأحزاب والقوى الحرة في دول القارة الإفريقية إلى الانتباه لمخاطر هذا القرار على أمن القارة واستقرار دولها، والوقوف ضد هذا القرار ورفضه والعمل على إسقاطه وطرد الاحتلال الاسرائيلي.

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