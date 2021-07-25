الاحتلال يواصل الترويج للسياحة التوراتية في الخان الأحمر

رام الله - دنيا الوطنعلى بعد أمتار قليلة من تجمع أبو داهوك البدوي المهدد بالإخلاء في الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة يصادف الزائر لافتة كتب عليها باللغة الإنجليزية "التخييم في صحراء إسرائيل".وبعد السير لدقائق في السيارة سيتفاجأ الزائر بلافتة مشروع استيطاني سياحي يطلق عليه اسم "سفر التكوين".في المنطقة يتنقل البصر بين مجموعة من الغزلان البرية، التي تحاصرها مستوطنة كفار أدوميم والبوابات الحديدية التي نصبها الاحتلال وثُبتت خلفها عشر خيام بيضاء، التي تنص عليها الأسفار الخمسة في كتاب التوراة، كما يعتقد اليهود.ويروج الاحتـلال لهذا المشروع الاستيطاني بأنه "يقع في قلب صحراء يهودا بالطريق إلى البحر الميت، في مكان سحري يتيح للزوار تجربة الحياة كما كانت في العصور التوراتية؛ يستقبلهم خادم إبراهيم ليجربوا في خيمته الضيافة الأسطورية".ويعيش سكان التجمع البدوي المهددين بالإخلاء بأية لحظة، وهم يرون بأم أعينهم انتعاش مشروع استيطاني يجاورهم في الصحراء الفلسطينية التي تتسع بقوة الاحتـلال.سرقة التراثوفي محاولة لسرقة التراث البدوي الفلسطيني يعد القائمون على المشروع الاستيطاني القهوة العربية ليستقبلوا بها الزوار، ويصنعون لهم خبز الصاج، ويطهون الزرب، ويأخذونهم في جولات على الجمال، ويقيمون لهم الاحتفالات في بيوت الشعر، ومنهم من يقيم حفل زفافه في المكان.ويدعي الاحتلال أنها تراث إسرائيلي توراتي.وضمن جهود الاحتلال والقائمين على المشروع، يروج موقع "بوكينغ" (Booking) الشهير لهذا المشروع الاستيطاني، ويتيح فرصة الحجز فيه بقيمة تسعين دولارا لليلة الواحدة، وقبل ذلك روج موقع "أير بي أن بي" (airbnb) لبيوت المستوطنات.وبينما تتواصل عمليات التهويد في الخان الأحمر ينتظر أن تعلن حكومة الاحتلال عن موقفها بشأن أمر إخلاء التجمع خلال ستة أسابيع.وكانت محكمة الاحتلال العليا أصدرت في 5 سبتمبر 2018، قرارا نهائيا بهدم وإخلاء "الخان الأحمر"، بعد رفضها التماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.وحذر الفلسطينيون والمجتمع الدولي من مغبة تنفيذ قرار الإخلاء والهدم.ويسكن نحو 190 فلسطينيا من عشيرة الجهالين البدوية، المنحدرة من النقب المُهجرة عام 1948، في التجمع المقام منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي.عزل القدسويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى "E1".ويتضمن المشروع الاستيطاني "E1" إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لغرض ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع القدس.ومن شأن تنفيذ عملية الهدم التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين.