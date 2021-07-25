ماكرون يطالب بينت بتوضيحات حول برنامج التجسس "بيغاسوس"

رام الله - دنيا الوطنطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت بتقديم توضيحات حول برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته مجموعة "إن. إس. أو" الإسرائيلية.وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا ببينت الخميس الماضي، مطالبا إياه بتوضيحات، بعد أن كشفت منظمة "فوربيدن ستوريز" عن تعرض "محتمل" لهواتف ماكرون وأعضاء في حكومته، إلى التجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس".وأشارت إلى أن "ماكرون أعرب عن استيائه في محادثته مع بينت وطلب التأكد من أن إسرائيل تأخذ الموضوع على محمل الجد".وأضافت ان "بينت بعث رسالة إلى ماكرون مفادها بأن الحادث وقع حتى قبل توليه منصبه، وبأنه وعد بالتحقيق في الحادث على أعلى المستويات باستخلاص النتائج المطلوبة قريبا".من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن "الفرنسيين يريدون معرفة ما إذا كانت إسرائيل قد فتحت تحقيقا ضد مجموعة (إن. إس. أو) الإسرائيلية، وما إذا كانت إسرائيل تنوي تكثيف الرقابة على تصدير البرامج السيبرانية الهجومية".وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، فإن فرنسا مهتمة بمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تعتزم اتخاذ إجراء ضد الشركة إذا تبين أنها تجاوزت تصريح التصدير".