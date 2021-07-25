وفد هندسي مصري يصل قطاع غزة اليوم

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر ان يصل اليوم الأحد، الوفد الهندسي المصري الى قطاع غزة عبر معبر رفح لاستكمال أعمال بدء الاعمار في قطاع غزة بعد العدوان الاسرائيلي الاخير.وقالت مصادر محلية: ان زيارة الوفد الهندسي المصري للقطاع بعد زيارته الأولى في الرابع من حزيران/ يونيو، إذ وصل الوفد في حينه برفقة معداتٍ وآلياتٍ مصريّة بلغ عددها 51 آلية موزّعة ما بين "شاحنات وحفارات وكاسحات وناقلات، ورافعات"، وذلك بأمرٍ من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وكان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزّة ناجي سرحان، أكد في تصريحٍ سابق، إنّ "إجمالي الخسائر والأضرار جراء العدوان الاسرائيلي الأخير بلغت 479 مليون دولار".وأوضح سرحان، أن الأضرار موزعة على ثلاثة قطاعات، وهي: قطاع الإسكان والبنية التحتية وبلغت نسبة الأضرار المباشرة فيه 61% من مجمل الأضرار، وقطاع التنمية الاقتصادية.