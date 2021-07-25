شؤون فلسطينية

كيف جاءت الحالة المرورية في شوارع قطاع غزة صباح اليوم؟

كيف جاءت الحالة المرورية في شوارع قطاع غزة صباح اليوم؟
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، تقريراً حول حركة المرور على الطرق والشوارع في القطاع.

وأكدت الإدارة أن كافة المحاور والمفترقات الرئيسية في قطاع غزة، تشهد منذ هذا الصباح، حركة مرورية نشطة، منوهة إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن التي تم استهدافها من قبل طائرات الاحتلال.

ودعت الإدارة في تقريرها، السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وقالت: "عند حدوث أي حادث مروري يمكن التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 177"، مشيرة إلى أنه سجل لدى دائرة حوادث الطرق، خلال 24 ساعة الماضية، حادثي سير في غزة نتج عنه إصابة متوسطة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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