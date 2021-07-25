تعرف على آخر تطورات الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الأربعاء

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-22 30-22 30-22 بيت لحم 30-22 30-22 30-22 رام الله والبيرة 29-21 29-21 29-21 طولكرم 32-23 32-23 32-23 نابلس 31-22 31-22 31-22 قلقيلية 32-23 32-23 32-23 جنين 33-23 33-23 33-23 سلفيت 30-22 30-22 30-22 طوباس 34-24 34-24 34-24 روابي 31-22 31-22 31-22 الخليل 29-21 29-21 29-21 غزه 30-24 30-24 30-24 أريحا 40-28 40-28 40-28 خانيونس 30-24 30-24 30-24 الأغوار الشمالية 38-26 38-26 38-26 رفح 31-23 31-23 31-23

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم الأحد، حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .الاثنين 2021/07/26 يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .الثلاثاء 2021/07/27 يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .الأربعاء 2021/07/28 يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئويه ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي