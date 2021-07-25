شؤون فلسطينية

تعرف على آخر تطورات الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الأربعاء

تعرف على آخر تطورات الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم الأحد، حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

 هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، الرياح غربية إلى  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين 2021/07/26 يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2021/07/27 يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الأربعاء 2021/07/28 يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئويه ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة  .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-22 30-22 30-22 بيت لحم 30-22 30-22 30-22
رام الله والبيرة 29-21 29-21 29-21 طولكرم 32-23 32-23 32-23
نابلس 31-22 31-22 31-22 قلقيلية 32-23 32-23 32-23
جنين 33-23 33-23 33-23 سلفيت 30-22 30-22 30-22
طوباس 34-24 34-24 34-24 روابي 31-22 31-22 31-22
الخليل 29-21 29-21 29-21 غزه 30-24 30-24 30-24
أريحا 40-28 40-28 40-28 خانيونس 30-24 30-24 30-24
الأغوار الشمالية 38-26 38-26 38-26 رفح 31-23 31-23 31-23

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