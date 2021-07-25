تعرف على آخر تطورات الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الأربعاء
يكون الجو، اليوم الأحد، حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
الاثنين 2021/07/26 يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
الثلاثاء 2021/07/27 يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
الأربعاء 2021/07/28 يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئويه ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
| المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
| المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|30-22
|30-22
|30-22
|بيت لحم
|30-22
|30-22
|30-22
|رام الله والبيرة
|29-21
|29-21
|29-21
|طولكرم
|32-23
|32-23
|32-23
|نابلس
|31-22
|31-22
|31-22
|قلقيلية
|32-23
|32-23
|32-23
|جنين
|33-23
|33-23
|33-23
|سلفيت
|30-22
|30-22
|30-22
|طوباس
|34-24
|34-24
|34-24
|روابي
|31-22
|31-22
|31-22
|الخليل
|29-21
|29-21
|29-21
|غزه
|30-24
|30-24
|30-24
|أريحا
|40-28
|40-28
|40-28
|خانيونس
|30-24
|30-24
|30-24
|الأغوار الشمالية
|38-26
|38-26
|38-26
|رفح
|31-23
|31-23
|31-23
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