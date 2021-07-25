الأردن: وفاة بمستشفى الجاردنز والحكومة تطلب من النيابة التحقيق بانقطاع الكهرباء

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، صخر دودين، فجر الأحد، أن الأجهزة الحكومية المختصة، فتحت تحقيقاً فور ورود أنباء عن انقطاع التيار الكهربائي في مستشفى الجاردنز بعمان، في ظل وجود حالة وفاة داخل المستشفى.وأضاف دودين، في بيان صحفي، أن الحكومة طلبت من النيابة العامة، فتح تحقيق حول الحادثة، لمعرفة أسباب الوفاة، وذلك لضمان الحياد وسلامة النتائج.وأوضح أنّ وزيريّ الداخليّة مازن الفرّاية، والصحّة الدكتور فراس الهوّاري، وصلا المستشفى للوقوف على ما جرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فوريّة.وأكّد دودين أنّ الإجراءات الطبيّة وسير العمل في مستشفى الجاردنز يجري بشكل طبيعي.من جانبه، قال مدير مستشفى الجاردنز فايز أبو حميدان، منتصف ليلة السبت/ الأحد، إنه حصل انقطاع للتيار الكهربائي في المستشفى نتيجة تماس أثر على إنارة المستشفى.وأضاف أبو حميدان، لقناة (المملكة)، أن انقطاع الكهرباء في مستشفى الجاردنز لم يؤثر على الأجهزة الطبية لربطها بمولدات كهربائية احتياطية.وتواجدت قوات أمنية في محيط المستشفى، بعد انقطاع الكهرباء وتجمهر مواطنين حوله.