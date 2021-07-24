تفاصيل الاتصال الهاتفي بين النخالة وعائلة ساق الله بغزة

رام الله - دنيا الوطنأجرى زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً بعائلة ساق الله، معزياً باستشهاد عطا الله ساق الله، الذي توفي بالانفجار الذي وقع قرب سوق الزاوية وسط مدينة غزة، قبل يومين.وبحسب موقع قناة (فلسطين اليوم الإخبارية)، فقد أعرب النخالة عن تعازيه للعائلة، مؤكداً انها وعوائل الشعب الفلسطيني هم الأهل والسند.وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن حركته ستبقى بجانب الشعب الفلسطيني دوماً، وستبقى الدرع الحامي له.يشار إلى أن انفجاراً قوياً وقع قبل يومين، قرب منطقة سوق الزاوية وسط مدينة غزة، أسفر عن وفاة مواطن واصابة 10 اخرين.