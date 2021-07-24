التعاون الخليجي: المجلس لعب دورا مهما في تعزيز أمن واستقرار المنطقة

رام الله - دنيا الوطنقال نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، إن المجلس لعب دورا مهما في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم.ونشر الحجرف تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن العمل الجماعي هو الطريق الوحيد لمواجهة أي تحديات، بحسب وكالة (سبوتنك الروسية).قال نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، إن المجلس لعب دورا مهما في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم.وجاءت تصريحات الحجرف أثناء مشاركته في ملتقى الخليج للأبحاث في دورته الحادية عشرة، مؤكدا أن مجلس التعاون لدول الخليج، مع حلول الذكرى الأربعين لتأسيسه، فقد لعب دورا مهما في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، وساهم في مكافحة الإرهاب، وتبني سياسة مسؤولة ومتوازنة للغاية، آخذا في الاعتبار مصالح كل من المنتجين والمستهلكين.وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أن الوضع الراهن في اليمن ولبنان والعراق وسوريا يمثل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها، موضحا أن المجلس يدعم الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.