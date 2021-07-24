شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة: نحذر من تداول أية تصريحات مفبركة منسوبة للوزارة أو الناطق باسمها

الداخلية بغزة: نحذر من تداول أية تصريحات مفبركة منسوبة للوزارة أو الناطق باسمها
رام الله - دنيا الوطن
حذر إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، من تداول أية تصريحات مفبركة منسوبة للوزارة أو المتحدث باسمها، داعيا المواطنين ووسائل الإعلام، أن يكونوا صمام أمام للجبهة الداخلية وعدم التعاطي مع تلك الفبركات.

وشدد البزم في تصريح له، مساء اليوم السبت، على ضرورة التأكد من أية أخبار أو تصريحات قبل تداولها، من خلال الرجوع للمصادر الرسمية عبر صفحة المتحدث الرسمي على (فيسبوك)، والموقع الإلكتروني للوزارة، ومنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد، أن من يقف خلف تلك الفبركات، جهات معادية تعمد لترويج الشائعات؛ من أجل المساس بالجبهة الداخلية في قطاع غزة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأجهزة المختصة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يتورط في ذلك.

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