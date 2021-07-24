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الصحة الإماراتية: أكثر من 1.5 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة

الصحة الإماراتية: أكثر من 1.5 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 1507 إصابة جديدة في البلاد بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية و3 حالات وفاة.

 ‌وجاء في بيان الوزارة اليوم السبت: "تم تسجيل 1507 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد تعود لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 670108"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1916 حالة وفاة.

كما لفتت الوزارة إلى أنه تم إجراء 189046 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي لاكتشاف الإصابة بفيروس (كورونا).

‌‎ وأضافت الوزارة أيضا أنه تم شفاء 1455 حالة جديدة لمصابين بفيروس (كورونا) المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الدولة 647682 حالة.

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