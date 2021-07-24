الأردن يكشف عن جنسيات المتسللين من أراضيه إلى إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، أن الأشخاص الذين تسللوا عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل جميعهم من حملة الجنسيات الأجنبية، وليس من بينهم أي مواطن أردني.وقالت الخارجية على لسان متحدث باسمها: "إن الجهات الأردنية المختصة تتابع حيثيات الموضوع"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم السبت عن إلقاء القبض على مواطن تسلل إلى إسرائيل من الأردن، والبحث جار عن أربعة آخرين مشتبه في أنهم تسللوا برفقته.