شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على المشاركين بمسيرة منددة بإنشاء بؤرة استيطانية شرق طوباس

مستوطنون يعتدون على المشاركين بمسيرة منددة بإنشاء بؤرة استيطانية شرق طوباس
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على مسيرة منددة بالاستيلاء على أرض شرق طوباس قرب حاجز تياسير الاحتلالي، لإقامة بؤرة استيطانية.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن مواجهات اندلعت بين المواطنين المشاركين في المسيرة مع المستوطنين بحماية قوات الاحتلال التي قمعت المسيرة بإطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز.

واعتدى المستوطنون على المشاركين في المسيرة، إضافة إلى رشق السيارات الفلسطينية التي تمر قرب الحاجز، بالحجارة.

وكانت فصائل العمل الوطني وفعاليات محافظة طوباس دعت المواطنين للمشاركة في مسيرة جماهيرية، ردا على قيام مجموعة من المستوطنين بإقامة بؤرة استيطانية قرب حاجز تياسير الاحتلالي.

وكان مستوطنون اقتحموا، الليلة الماضية، المنطقة وباتوا ليلتهم في غرف معسكر تياسير المقام على أراضي المواطنين هناك، علما أن قوات الاحتلال أخلت المعسكر قبل سنوات مع إبقاء بعض الجنود على فترات على حاجز تياسير المحاذي له.

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