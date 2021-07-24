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  • منصور: جلسة لمجلس الأمن الأربعاء المقبل لبحث انتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه

شؤون فلسطينية

منصور: جلسة لمجلس الأمن الأربعاء المقبل لبحث انتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه

منصور: جلسة لمجلس الأمن الأربعاء المقبل لبحث انتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، إن مجلس الأمن سيعقدُ جلسة الأربعاء المقبل يبحث فيها انتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه في الضفة بما فيها القدس وحصار قطاع غزة وقضية الأسرى.

وأضاف منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت، أنه تم أمس إرسال مذكرة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة بشأن انتهاكات الاحتلال دعا فيها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون في الأرض الفلسطينية.

ولفت إلى أن المذكرة عبارة عن تهيئة لجلسة النقاش المفتوح في مجلس الأمن يوم الأربعاء المقبل.

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