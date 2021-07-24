صحيفة إسرائيلية تكشف عن أكبر انجاز حققه السنوار خلال المعركة الأخيرة على غزة



وأضاف بن دافيد: "إن السنوار يعرف جيدا ما تعلمه رئيس الوزراء نفتالي بينت هذا الأسبوع فقط أن الموضوع الوحيد الذي دايما وأبداً ما يوحد الفلسطينيين أينما كانوا هوا موضوع المسجد الأقصى، وليس فقط الفلسطينيين بل المسلمين في جميع أنحاء العالم يعتبرون الأقصى هو رمز يمكن في لحظة أن يخرج الناس إلى الشوارع من مدينة الرباط في المغرب إلى جاكرتا في أندونسيا".



وأشار بن دافيد، إلى أنه يبدو بأن استفزاز المجموعات اليهودية التي اقتحمت يوم الأحد، المسجد الأقـصى وأقامت فيه الصلوات، كان المحفز الرئيسي لإطلاق الصواريخ على الجليل حيث أحدث صدى كبيرا في المنطقة، وكان ينظر إليه على أنها محاولة "إسرائيلية" لتغيير الوضع القائم في الأقصى.



رام الله - دنيا الوطنقال ألون بن دافيد، مراسل صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: "إن أكبر إنجاز حققه يحيى السنوار، في الجولة العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، هو نجاحه ولأول مرة منذ سنوات طويلة، بالربط بين جميع التواجد الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وعرب الداخل، وليس كالمواجهات السابقة التي كانت محدودة في غزة فقط، وبإلهام منه كذلك أطلقت فصائل فلسطيني صواريخ من سويا ولبنان على إسرائيل".