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شاهد: طرد نائبة بريطانية من البرلمان بعد وصفها جونسون بـ"الكاذب"

شاهد: طرد نائبة بريطانية من البرلمان بعد وصفها جونسون بـ"الكاذب"
رام الله - دنيا الوطن
قام مجلس العموم البريطاني بطرد نائبة من قاعة المجلس بعدما قالت إن رئيس الوزراء بوريس جونسون كان يكذب على البرلمان ويضلله أثناء جائحة كورونا.

وحسب صحيفة (الغارديان)، كانت النائبة من حزب العمال المعارض داون باتلر قد قالت خلال كلمتها في البرلمان، إن "الفقراء دفعوا حياتهم لأن رئيس الوزراء قضى الأشهر الـ 18 الماضية في تضليل هذا المجلس والبلاد".

وأضافت أنه "من الخطر الكذب في جائحة"، لافتة إلى أنها تشعر بخيبة أمل لأن جونسون لم يأت إلى المجلس لتصحيح تصريحاته التي كذب وضلل فيها البلاد حول الوباء".

وخلال حديثها، قاطعتها نائبة رئيس مجلس العموم المؤقتة غوديث كامينز، في البداية وطلبت منها التفكير في كلماتها و"ربما إعادة صياغتها بشكل آخر".

وأجابت النائبة: "ماذا تفضلين... رجلا ضعيفة أم ساقا مقطوعة؟".

وتابعت قائلة: "كذب رئيس الوزراء على هذا المجلس مرارا وتكرارا، ومن المضحك أننا نقع في مشكلة في هذا المكان لانتقادنا الكذب بدلا من الشخص الذي يكذب".وهنا تدخلت نائبة رئيس مجلس النواب وطلبت منها مرة أخرى التفكير وسحب تعليقاتها.

وأجابت باتلر بعد ذلك: "لقد فكرت في كلامي ويجب على شخص ما أن يقول الحقيقة في هذا المجلس إن رئيس الوزراء قد كذب".

وبعد ذلك أمرتها كامينز "بالانسحاب فورا من جلسة مجلس النواب"، لتترك النائبة العمالية مقعدها وتخرج من القاعة.

بعد مغادرتها القاعة، كتبت باتلر على صفحتها في تويتر أنها "لن تتوقف أبدا عن قول الحقيقة للسلطة".

يشار إلى أنه بموجب قواعد السلوك البرلمانية في بريطانيا، لا يجوز لأحد النواب أن يدعو آخر بالكاذب. واستمر عقاب باتلر لما يزيد قليلاً عن ساعة، قبل أن يفض مجلس العموم لقضاء العطلة الصيفية.


 


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