غانتس: إسرائيل بحثت مع أمريكيا سبل تقوية السلطة

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس الليلة الماضية، النقاب عن مداولات ونقاشات مع الإدارة الأمريكية لبحث سبل تعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية.وكتب غانتس في تغريدة عبر (تويتر): "التقيت مع القائم بأعمال السفير الأميركي في إسرائيل، مايكل راتني، وناقشنا أهمية المبادرات الاقتصادية والاجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية، وكذلك إجراءات بناء الثقة لصالح أمن المنطقة"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) المختص في الشؤون الإسرائيلية.وأضاف غانتس: "في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فإن الرابطة التي لا تتزعزع بين الولايات المتحدة وإسرائيل أمر حيوي، سنواصل العمل معًا لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية".