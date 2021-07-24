جيش الاحتلال يعلن اعتقال خمسة متسللين عبروا الحدود من الأردن

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم السبت، إنه تم اعتقال خمسة متسللين عبروا الحدود من الأردن إلى إسرائيل، وذلك في ختام مطاردة واسعة استمرت ساعات.



وكان جيش الاحتلال رصد خمسة مشتبه بهم عبروا الحدود من الأردن إلى إسرائيل، حيث قامت قوات الجيش و"حرس الحدود" باعتقال أحدهم الذي لم يكن مسلحاً، قبل أن تتمكن من اعتقال الآخرين.















رام الله - دنيا الوطن