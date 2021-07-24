بيت لحم: القبض على مطلوب للعدالة صادر بحقه مذكرات قضائية بقيمة ملايين الشواكل

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة وبإسناد قوة من الأمن الوطني والاستخبارات اليوم على شخصٍ صادرٍ بحقه مذكراتٍ قضائيةٍ بقيمة 6 مليون شيكل في بيت لحم.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن قوةً من شرطة المحافظة تساندها قوة من الأمن الوطني والاستخبارات وأثناء تنفيذهم لحملة أمنية للبحث عن مطلوبين للعدالة وخارجين عن القانون في بلدتي حوسان والخضر قبضت على شخصٍ مطلوبٍ للعدالة صادر بحقه مذكرات قضائية بقيمة 6 مليون شيكل وقبضت كذلك على خمسة أشخاصٍ آخرين صادر بحقهم مذكرات قضائية بقيمة نصف مليون شيكل.وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.