جماهير رام الله تشيع جثمان الشهيد الفتى محمد التميمي

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير رام الله اليوم السبت، جثمان الشهيد الفتى محمد منير التميمي (17 عاما)، في قرية دير نظام شمال غرب رام الله.وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولاً إلى منزل عائلة الشهيد في القرية، حيث ألقت عائلته وأصدقاؤه نظرة الوداع على جثمانه، قبل أن ينقل إلى المسجد، حيث أديت عليه صلاة الجنازة قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية.وأكد المتحدثون خلال مسيرة التشييع أن جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا لن يزيدهم الا ثباتا وصمودا على أرضهم.واستشهد الفتى التميمي يوم أمس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات في قرية النبي صالح.