دعوات لهبة جماهيرية اليوم لمنع إقامة بؤرة استيطانية في تياسير

رام الله - دنيا الوطندعت فصائل العمل الوطني وفعاليات محافظة طوباس لهبة جماهيرية واسعة ومؤثرة اليوم ردا على قيام مجموعة من المستعمرين بإقامة بؤرة استيطانيه بالقرب من حاجز تياسير الاحتلالي.وأوضحت الدعوات أن التجمع سيكون اليوم الساعة الرابعة والنصف عصراً في ميدان الدولة بطوباس ثم الانطلاق مباشره باتجاه حاجز تياسير العسكري.وأكدت القوى والفعاليات على ضرورة المشاركة الشعبية من أجل وقف عربدة عصابات المستوطنين في الأغوار.وشددت على أن المشاركة واجب وطني وديني وأخلاقي وانساني على كل فرد ولا عذر لأحد.كما طالبت جموع المواطنين بالرد على الاحتلال والمستوطنين بسرقة الأرض والتوسع الاستيطاني وخاصة في الأغوار.