شؤون فلسطينية

رأفت يدين التصعيد الإسرائيلي الممنهج بحق المسيرات الشعبية الرافضة لجرائم الاحتلال

رأفت يدين التصعيد الإسرائيلي الممنهج بحق المسيرات الشعبية الرافضة لجرائم الاحتلال
صالح رأفت
أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت إطلاق جيش الاحتلال الاسرائيلي النار على المسيرات الشعبية الرافضة للممارسات والاجراءات الاسرائيلية في قرية النبي صالح وفي بلدات بيتا وبيت دجن وكفر قدوم ومناطق أخرى بالضفة الغربية، ما ادى لاستشهاد الفتى محمد التميمي (17 عاما) واصابة ما يزيد عن 350 في صفوف المواطنين العزل.

وقال في تصريح له اليوم السبت: "إن هذه السياسة من قبل دولة الاحتلال مستمرة ومتصاعدة وممنهجة فهي ترتكب يوميا جرائم بحق ابناء وبنات شعبنا الفلسطيني بقصد النيل من عزيمتهم ومقاومتهم للوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، لكن الشعب الفلسطيني سيواصل تصديه لجيش الاحتلال وعصابات المستوطنين عبر كل أشكال المقاومة الشعبية".

ولفت رأفت إلى أنه يتم العمل مع محكمة الجنايات الدولية من أجل الإسراع في فتح تحقيق بشأن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني والارض الفلسطينية.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله حول نية الحكومة الإسرائيلية تعزيز وتقوية المستوطنات الاستعمارية المقامة على الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وتوسيعها، يأتي في إطار النهج الاسرائيلي القائم على تدمير حل الدولتين في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأضاف: "سبق أن تولى رئيس الحكومة الإسرائيلي رئاسة مجلس المستوطنات كما أن عدد ممن في الائتلاف الحكومي هم من أحزاب اليمين والأولوية لديهم تعزيز الاستيطان سواء في القدس الشرقية أو في سائر انحاء الضفة الغربية، لذلك نشهد إجراءات يومية بمصادرة أراضي وهدم مؤسسات ومنازل وإقامة بؤر استيطانية جديدة وتوسيع المستعمرات القائمة".

وفي سياق آخر، جدد رأفت ترحيبه بتشكيل لجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، داعياً محكمة الجنايات الدولية لمباشرة فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وأكد على أن الاتصالات جارية مع محكمة الجنايات والمؤسسات الدولية والدول في العالم من أجل فرض عقوبات على إسرائيل حتى يتم ردعها وإجبارها على وقف كل إجراءاتها وممارساتها الاجرامية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الشأن بالقضية الفلسطينية، وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وفي نهاية تصريحه ثمن رأفت الجهود التي تقوم بها الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والصديقة في أمريكا، التي ساهمت في زيادة الدعم الشعبي الأمريكي للموقف الفلسطيني وبدء بعض الشركات الامريكية بمقاطعة المستوطنات، كما أثر على موقف الادارة الامريكية التي طالبت إسرائيل بوقف الاستيطان ووقف أية عقوبات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية وأعلنت عن تمسكها بحل الدولتين.

أخبار ذات صلة

بيت لحم: القبض على مطلوب للعدالة صادر بحقه مذكرات قضائية بقيمة ملايين الشواكل

بيت لحم: القبض على مطلوب للعدالة صادر بحقه مذكرات قضائية بقيمة ملايين الشواكل

دعوات لهبة جماهيرية اليوم لمنع إقامة بؤرة استيطانية في تياسير

دعوات لهبة جماهيرية اليوم لمنع إقامة بؤرة استيطانية في تياسير

مقتل مواطن وإصابة أربعة آخرين بشجار في يطا جنوب الخليل

مقتل مواطن وإصابة أربعة آخرين بشجار في يطا جنوب الخليل

المطران حنا: الفلسطينيون موجودون ولن تتمكن أية قوة عاتية من شطب وجودنا

المطران حنا: الفلسطينيون موجودون ولن تتمكن أية قوة عاتية من شطب وجودنا

الرجوب يلتقى بعثة فلسطين المشاركة في أولمبياد طوكيو

الرجوب يلتقى بعثة فلسطين المشاركة في أولمبياد طوكيو

&#34;الخارجية&#34;: بوادر تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل كدولة استعمار وفصل عنصري

"الخارجية": بوادر تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل كدولة استعمار وفصل عنصري

&#34;الديمقراطية&#34;: الحلول الاقتصادية لا تضمن لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة كاملة

"الديمقراطية": الحلول الاقتصادية لا تضمن لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة كاملة

تجمع المؤسسات الخيرية: تم ذبح حوالي 5400 أضحية وتوزيعها على 400 ألف حصة

تجمع المؤسسات الخيرية: تم ذبح حوالي 5400 أضحية وتوزيعها على 400 ألف حصة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دعوات لهبة جماهيرية اليوم لمنع إقامة بؤرة استيطانية في تياسير

دعوات لهبة جماهيرية اليوم لمنع إقامة بؤرة استيطانية في تياسير

رأفت يدين التصعيد الإسرائيلي الممنهج بحق المسيرات الشعبية الرافضة لجرائم الاحتلال

رأفت يدين التصعيد الإسرائيلي الممنهج بحق المسيرات الشعبية الرافضة لجرائم الاحتلال

المطران حنا: الفلسطينيون موجودون ولن تتمكن أية قوة عاتية من شطب وجودنا

المطران حنا: الفلسطينيون موجودون ولن تتمكن أية قوة عاتية من شطب وجودنا

الرجوب يلتقى بعثة فلسطين المشاركة في أولمبياد طوكيو

الرجوب يلتقى بعثة فلسطين المشاركة في أولمبياد طوكيو

&#34;الخارجية&#34;: بوادر تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل كدولة استعمار وفصل عنصري

"الخارجية": بوادر تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل كدولة استعمار وفصل عنصري

&#34;الديمقراطية&#34;: الحلول الاقتصادية لا تضمن لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة كاملة

"الديمقراطية": الحلول الاقتصادية لا تضمن لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة كاملة

تجمع المؤسسات الخيرية: تم ذبح حوالي 5400 أضحية وتوزيعها على 400 ألف حصة

تجمع المؤسسات الخيرية: تم ذبح حوالي 5400 أضحية وتوزيعها على 400 ألف حصة

تقرير: الإدارة الأميركية لم تطلب من حكومة إسرائيل تجميد البناء في المستوطنات

تقرير: الإدارة الأميركية لم تطلب من حكومة إسرائيل تجميد البناء في المستوطنات

منوعات

سلطان الطرب جورج وسّوف لأول مرة في جدة

سلطان الطرب جورج وسّوف لأول مرة في جدة

شاهد: فنانة خليجية تثير الجدل برغبتها بالزواج من هندي

شاهد: فنانة خليجية تثير الجدل برغبتها بالزواج من هندي

شاهد: تامر حسني يستخدم خدعة تقنية للنزول على المسرح ويبهر جمهوره

شاهد: تامر حسني يستخدم خدعة تقنية للنزول على المسرح ويبهر جمهوره

شاهد: فنانة خليجية تخنق مدربها خلال التدريبات القتالية

شاهد: فنانة خليجية تخنق مدربها خلال التدريبات القتالية

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بعدد الـ&#34;بوديغاردات&#34; حولها

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بعدد الـ"بوديغاردات" حولها

شاهد: بلقيس تكشف عن تفاصيل جريئة في انفصالها عن زوجها

شاهد: بلقيس تكشف عن تفاصيل جريئة في انفصالها عن زوجها

شاهد: الدكتورة خلود تلفت الأنظار برقصها مع ابنتيها وزوجها

شاهد: الدكتورة خلود تلفت الأنظار برقصها مع ابنتيها وزوجها

شاهد: منى السابر تتخطى أزمتها مع ابنتها وتثير الجدل بهذه الصورة

شاهد: منى السابر تتخطى أزمتها مع ابنتها وتثير الجدل بهذه الصورة

ما حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز؟

ما حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز؟

عربي

رئيس الوزراء العراقي يزور واشنطن الاثنين المقبل

رئيس الوزراء العراقي يزور واشنطن الاثنين المقبل

الكويت: 9 وفيات و926 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الكويت: 9 وفيات و926 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

خلال شهر واحد.. لبنان أمام كارثة انهيار شبكة إمدادات المياه

خلال شهر واحد.. لبنان أمام كارثة انهيار شبكة إمدادات المياه

السودان: ارتفاع غير مسبوق في مناسيب النيل الأزرق وتخوفات من فيضانات

السودان: ارتفاع غير مسبوق في مناسيب النيل الأزرق وتخوفات من فيضانات