شؤون فلسطينية

المطران حنا: الفلسطينيون موجودون ولن تتمكن أية قوة عاتية من شطب وجودنا

المطران حنا: الفلسطينيون موجودون ولن تتمكن أية قوة عاتية من شطب وجودنا
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، وفدا من المشاركين في المخيمات الصيفية المقدسية والذين تجولوا داخل البلدة القديمة بهدف التعرف على معالمها ومقدساتها وتاريخها العريق.

وقد كان المطران في استقبال الوفد الكشفي لدى وصوله الى كنيسة القيامة حيث اشاد بهذه الفعاليات والنشاطات التي تقوم بها المخيمات الصيفية والتي تعزز قيم الانتماء للارض وكذلك القيم الانسانية والاخلاقية والروحية النبيلة.

وقال: إن الفلسطينيين هم أبناء هذه الأرض واستهدافهم والتآمر على قضيتهم العادلة لن يزيدهم الا صمودا ورباطا وتشبثا بانتمائهم لوطنهم وقضيتهم العادلة.

وشدد على أن مدينة القدس هي عاصمتنا هكذا كانت وهكذا ستبقى مهما تم العمل على طمس معالمها وتزوير تاريخها والنيل من مكانتها فتاريخ القدس لا يمكن لأي جهة ان تنال منه ولا يحق لأي جهة في هذا العالم ان تتجاهل وجود الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته.

وتابع: بأن المؤامرات والمشاريع الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية لن تزيد الفلسطينيين الا شموخا واباء وتمسكا بعدالة قضيتهم ودفاعهم عن ثوابتهم وانتمائهم لهذه الأرض المقدسة.

وتحدث المطران حنا عن كنيسة القيامة وتاريخها وعن عراقة الحضور المسيحي في هذه المدينة المقدسة كما وأجاب على عدد من الأسئلة والاستفسارات .

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