تجمع المؤسسات الخيرية: تم ذبح حوالي 5400 أضحية وتوزيعها على 400 ألف حصة





وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، أنه "يوجد لدينا قوائم للمستفيدين وفق برامج بحث عن الفقراء والأشد فقراً".





وتابع: استطاع تجمع المؤسسات الخيرية وبالتعاون مع مؤسسات شريكة إيصال اللحوم بشكل جيد للمستفيدين، وهذا العام شهد ازديادا في نسب الأضاحي والأسر المستفيدة، فيما تم الإعداد والتنسيق لهذا الموسم بشكل جيد، ووفرنا قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الخيرية، حتى يتم تحقيق العدالة في توزيع المساعدات للأسر المستفيدة ومنع الازدواجية في توزيع الأضاحي.





وشدد على أن تجمع الجمعيات الخيرية يشرف على 400 جمعية في غزة، ونحو 34% من سكان القطاع تحت الفقر الشديد، والتجمع لديه برامج للتخفيف عن الأيتام والفقراء والمحتاجين، كما أنه يوجد مشاريع لدعم ذوي الجرحى والشهداء وبناء بعض المنازل.



وقال أبو عمر إنه يوجد مشاريع إغاثية وخيرية في مواسم مثل شهر رمضان، والكثير من المشاريع المركزية التي يقوم بها التجمع، ويتم صرف مبالغ كبيرة لصالح الفئات الهشة ونسعى لتحقيق الشفافية والنزاهة وعدالة التوزيع.



رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم تجمع المؤسسات الخيرية، وائل أبو عمر، إنه تم الانتهاء من ذبح الأضاحي وتوزيعها على المستفيدين في قطاع غزة، وتم ذبح حوالي 5400 أضحية ما بين عجل وخروف وجمل، وتم توزيعها على 400 ألف حصة.