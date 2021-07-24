الاحتلال يواصل الترويج للسياحة التوراتية في الخان الأحمر

رام الله - دنيا الوطنعلى بعد أمتار قليلة من تجمع أبو داهوك البدوي المهدد بالإخلاء في الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة يصادف الزائر لافتة كتب عليها باللغة الإنجليزية "التخييم في صحراء إسرائيل".ووفق موقع (حرية نيوز) فإنه بعد السير لدقائق في السيارة سيتفاجأ الزائر بلافتة مشروع استيطاني سياحي يطلق عليه اسم "سفر التكوين".وأكد الموقع "في المنطقة يتنقل البصر بين مجموعة من الغزلان البرية، التي تحاصرها مستوطنة كفار أدوميم والبوابات الحديدية التي نصبها الاحتلال وثُبتت خلفها عشر خيام بيضاء، التي تنص عليها الأسفار الخمسة في كتاب التوراة"، كما يعتقد اليهود.ويروج الاحتـلال لهذا المشروع الاستيطاني بأنه "يقع في قلب صحراء يهودا بالطريق إلى البحر الميت، في مكان سحري يتيح للزوار تجربة الحياة كما كانت في العصور التوراتية؛ يستقبلهم خادم إبراهيم ليجربوا في خيمته الضيافة الأسطورية".ويعيش سكان التجمع البدوي المهددين بالإخلاء بأية لحظة، وهم يرون بأم أعينهم انتعاش مشروع استيطاني يجاورهم في الصحراء الفلسطينية التي تتسع بقوة الاحتـلال.