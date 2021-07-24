طالع الكشوفات.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد.وأشارت إلى أن السفر ليوم الغد سيكون للمتبقي من الحافلة 13 + 14 + 15 من الكشف (24/2021)، والذين عليهم التواجد الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.ونوهت إلى أن إجراء فحص كورونا للكشف الجديد (25/2021) بجميع محافظات القطاع حسب الجدول الآتي:الأحد 7/25: الحافلتان (1+2). - الإثنين 7/26: الحافلتان (3+4). - الخميس 7/29: الحافلتان (5+6). - الأحد 8/1: الحافلتان (7+8). - الإثنين 8/2: الحافلتان (9+10).وأفادت بأنه سيتم نشر إعلانات سفر الحافلات تباعاً بحسب طبيعة العمل بالمعبر، ولا علاقة لموعد إجراء الفحص بموعد السفر.للاطلاع على كشف (24/2021):للاطلاع على كشف (25/2021):