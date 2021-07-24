"حماس" تعقب على منح الاحتلال عضوية في الاتحاد الإفريقي

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة "حماس" اليوم السبت على قرار منح الاحتلال الإسرائيلي عضوية الاتحاد الأفريقي كعضو مراقب.وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم: هذا القرار صادم ومُستنكرو يعزز شرعية الاحتلال على أرضنا، ويمنحه المزيد من الفرص للاستمرار في مخططاته لشطب الحقوق الفلسطينية، والاستمرار في جرائمه الوحشية بحق شعبنا.وقال برهوم "للأسف الشديد فإن هذا القرار أخذ من دول القارة الأفريقية، والتي عانت لقرون، وما زالت، من نير الاستعمار والعنصرية، وبذلت الغالي والرخيص للتخلص منهما".وأضاف "كنا وما زلنا نرى في دول هذه القارة امتداداً طبيعياً لنضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال، ونتطلع لدعمها القوي والمستمر"وطالب بطرد الاحتلال من الاتحاد فوراً، وفرض العقوبات الرادعة عليه حتى يرضخ للحق والعدل، فيستجيب لتطلعاتنا كشعب تحت الاحتلال، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والعودة إلى ديارنا التي هجرنا منها بالقوة الوحشية.