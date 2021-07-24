شؤون فلسطينية

بلدية غزة توضح أسباب انتشار الأعشاب على شاطئ البحر

بلدية غزة توضح أسباب انتشار الأعشاب على شاطئ البحر
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت بلدية غزة، اليوم السبت تنويها مهما، قالت فيه إن الأعشاب التي تملأ شاطئ البحر ناتجة عن التقلبات التي يشهدها البحر وارتفاع الأمواج. 

ونفت بلدية غزة في تصريح عبر صفحتها بموقع (فيسبوك) ما يتم تداوله بأن عكارة مياه البحر ترجع إلى ضخ مياه الصرف الصحي باتجاه الشاطئ.

ودعت البلدية، المواطنين للسباحة في المناطق المخصصة بناء على توصيات الانقاذ البحري ورايات السباحة الموجودة على الشاطئ والالتزام بتعليمات المنقذين ومواعيد السباحة حفاظاً على سلامة الجميع.

وأغرقت أمواج البحر مساء أمس الجمعة، خيام المواطنين والاستراحات المتواجدة على شاطئ البحر، في مناطق متفرقة من القطاع.

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