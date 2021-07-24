مستوطنون يستولون على منطقة معسكر حاجز "تياسير" شرق طوباس

رام الله - دنيا الوطناستولت مجموعات استيطانية على منطقة حاجز تياسير إلى الشرق من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.ولوحظ مؤخرا تصاعد في وتيرة الممارسات الاستيطانية العلنية في منطقة معسكر حاجز تياسير على عكس المرات الماضية التي كانت تتم بالخفاء.كما تشهد المنطقة تواجدا شبه يومي للمستوطنين برفقة آلياتهم ومعداتهم الزراعية كون أغلب البنايات أصبحت مأوى لتربية الأبقار والحيوانات بالإضافة إلى زراعة بعض الأشجار في المنقطة.ويعود تاريخ إنشاء المعسكر إلى عام 1992م على مساحة 16 دونماً من الأراضي التي تصنف بأنها خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، وتم إخلاءه في عام 2008م من جانب واحد من قبل جيش الاحتلال مع ترك المباني العسكرية قائمة تحت إدارة وإشراف الاحتلال الإسرائيلي.وعلى مدار عدة سنوات وحتى الوقت الحالي، كان حاجز تياسير الذي أقيم بالقرب من المعسكر يعتبر أحد محطات الإذلال وتكريس الواقع مرير في منطقة الأغوار الفلسطينية وخاصة انه يتحكم في حركة وحرية تنقل المواطنين في منطقة الأغوار.وبعد إخلائه قامت جمعية استيطانية تطلق على نفسها " كوهنيم" بسلب الأرض وتحويل بعض المباني إلى مزارع للأبقار والأغنام تحت أعين جيش الاحتلال المتمركزين على الحاجز.