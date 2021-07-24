"الشعبية" تدعو للحفاظ على مكتسبات الثورة الكوبية وإسقاط الحصار الأمريكي

رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى الحفاظ على المكتسبات التي حقّقتها الثورة الكوبية طيلة عقود من نضالها، في مواجهة العدوان الإمبريالي.وجدّدت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إدانتها للحصار المستمر على كوبا طيلة هذه العقود، مؤكّدةً أنه وصمة عارٍ في جبين الإنسانية، ومذكرةً بموقف الولايات المتحدة وسلوكها العدائي ضدّ الشعب الكوبي وثورته.كما حيّت الجبهة صمود الشعب الكوبي في وجه الحصار والعدوان، ونضاله المستمر لأجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية، في عالم تهيمن فيه الوحشية الرأسمالية والغطرسة العدوانية الإمبريالية.وأكّدت الجبهة على أنّ السبيل لتحقيق آمال الشعوب في حياة ومستقبل أفضل، وانتزاع الحرية وبناء العدالة الاجتماعية، هو في الكفاح الموحد للشعوب ضدّ الهيمنة الإمبريالية التي تفرض الويلات على شعوب العالم، بأدوات الترهيب والقتل والحصار والتجويع، وبالدعاية المسمومة ضد كفاح الشعوب.وختمت الجبهة بالدعوة للتكامل بين نضال الشعوب الحرّة وقوى مقاومة الهيمنة الإمبريالية، في مواجهة كافة أشكال العدوان المفروضة عليها، وفي مقدمتها حصار الولايات المتحدة وحلفائها المستمر على كوبا، والاحتلال والحصار والقتل وجرائم الحرب التي يرتكبها حليفها الصهيوني في فلسطين.