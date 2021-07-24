مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة مقتل المستشار مهنا في طولكرم





أطلق مجهولان بعد ظهر يوم الجمعة، الموافق 23/7/2021، النار تجاه مدعي عام عسكري سابق في بلدة دير الغصون، شمال مدينة طولكرم، فأردياه قتيلاً، ولاذا بالفرار.



ويدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هذه الجريمة ويؤكد على ضرورة فتح تحقيق جدي فيه، وإعلان نتائجه على الملأ، واتخاذ المقتضى القانوني.



ووفقاً لتحقيقات المركز، قام مجهولان بإطلاق النار داخل منزل المدعي العام العسكري السابق في بلدة دير الغصون، شمال طولكرم، والذي يعمل مستشاراً قانونياً في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عكرمة عبد الرحمن سليمان مهنا، 44 عاماً.



وأدى إطلاق النار إلى اصابته بعيار ناري في الرأس من مسافة صفر، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد د. ثابت ثابت في مدينة طولكرم، وقد فارق الحياة.









ونقل عن زوجة المغدور، أنه جاء شخصان لزيارته، وطلب منها اعداد القهوة، وخلال فترة قصيرة سمعت صوت إطلاق نار في المنزل، وذهبت مسرعة فوجدت زوجها ملقياً على الأرض مضرجاً بدمائه.



كما يذكر أن المنزل مزود بكاميرات، وقد تم سرقة أجهزة التسجيل من قبل القتلة.





وأعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ازريقات، أن النيابة العامة باشرت بإجراءات التحقيق، واجراءات البحث والتحري، وأمرت بالتحفظ على الجثمان، واحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.



المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين هذه الجريمة فإنه يعبر عن قلقه تجاه استمرار حوادث فوضى السلاح، التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.



ويطالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ خطوات جدية لوقف حالة فوضى السلاح، بما في ذلك العمل الفوري على فرض سيادة القانون، حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي، في ضوء تزايد حالات القتل في الآونة الأخيرة.



جاء ذلك في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وفيما يلي تفاصيله: