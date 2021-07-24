شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة مقتل المستشار مهنا في طولكرم

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة مقتل المستشار مهنا في طولكرم
عكرمة مهنا
رام الله - دنيا الوطن
كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم السبت، تفاصيل جديدة، بشأن مقتل المستشار عكرمة مهنا في طولكرم ظهر أمس الجمعة.

جاء ذلك في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وفيما يلي تفاصيله:

أطلق مجهولان بعد ظهر يوم الجمعة، الموافق 23/7/2021، النار تجاه مدعي عام عسكري سابق في بلدة دير الغصون، شمال مدينة طولكرم، فأردياه قتيلاً، ولاذا بالفرار.  

ويدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هذه الجريمة ويؤكد على ضرورة فتح تحقيق جدي فيه، وإعلان نتائجه على الملأ، واتخاذ المقتضى القانوني. 

ووفقاً لتحقيقات المركز، قام مجهولان بإطلاق النار داخل منزل المدعي العام العسكري السابق في بلدة دير الغصون، شمال طولكرم، والذي يعمل مستشاراً قانونياً في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عكرمة عبد الرحمن سليمان مهنا، 44 عاماً.  

وأدى إطلاق النار إلى اصابته بعيار ناري في الرأس من مسافة صفر، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد د. ثابت ثابت في مدينة طولكرم، وقد فارق الحياة. 




ونقل عن زوجة المغدور، أنه جاء شخصان لزيارته، وطلب منها اعداد القهوة، وخلال فترة قصيرة سمعت صوت إطلاق نار في المنزل، وذهبت مسرعة فوجدت زوجها ملقياً على الأرض مضرجاً بدمائه.  

كما يذكر أن المنزل مزود بكاميرات، وقد تم سرقة أجهزة التسجيل من قبل القتلة. 

وأعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ازريقات، أن النيابة العامة باشرت بإجراءات التحقيق، واجراءات البحث والتحري، وأمرت بالتحفظ على الجثمان، واحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة. 

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين هذه الجريمة فإنه يعبر عن قلقه تجاه استمرار حوادث فوضى السلاح، التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.  

ويطالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ خطوات جدية لوقف حالة فوضى السلاح، بما في ذلك العمل الفوري على فرض سيادة القانون، حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي، في ضوء تزايد حالات القتل في الآونة الأخيرة.

أخبار ذات صلة

&#34;الشعبية&#34; تدعو للحفاظ على مكتسبات الثورة الكوبية وإسقاط الحصار الأمريكي

"الشعبية" تدعو للحفاظ على مكتسبات الثورة الكوبية وإسقاط الحصار الأمريكي

طالع أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

طالع أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

حالة وفاة و38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

حالة وفاة و38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

صور.. بلدية غزة تشرع بإجراء صيانة مؤقتة للشوارع المتضررة من العدوان

صور.. بلدية غزة تشرع بإجراء صيانة مؤقتة للشوارع المتضررة من العدوان

&#34;التربية&#34; تتحدث عن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة وموعد إعلان النتائج

"التربية" تتحدث عن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة وموعد إعلان النتائج

غزة: القوى الوطنية والإسلامية تطالب المركز الفلسطيني بالتراجع عن بيانه المتعلق بحادث سوق الزاوية

غزة: القوى الوطنية والإسلامية تطالب المركز الفلسطيني بالتراجع عن بيانه المتعلق بحادث سوق الزاوية

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من مخيم الجلزون

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من مخيم الجلزون

شاهد: الأمواج تُغرق خيام المواطنين والاستراحات المتواجدة على شاطئ القطاع

شاهد: الأمواج تُغرق خيام المواطنين والاستراحات المتواجدة على شاطئ القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الشعبية&#34; تدعو للحفاظ على مكتسبات الثورة الكوبية وإسقاط الحصار الأمريكي

"الشعبية" تدعو للحفاظ على مكتسبات الثورة الكوبية وإسقاط الحصار الأمريكي

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من مخيم الجلزون

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من مخيم الجلزون

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

الطقس: انخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو شركة (Pillsbury) لوقف بيع منتوجاتها داخل المستوطنات الإسرائيلية

"الديمقراطية" تدعو شركة (Pillsbury) لوقف بيع منتوجاتها داخل المستوطنات الإسرائيلية

شهيد متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال غرب رام الله

شهيد متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال غرب رام الله

الخضري: مشاركة الرياضي &#34;حمادة&#34; من غزة في الألعاب الأولمبية بطوكيو إنجاز كبير واختراق للحصار

الخضري: مشاركة الرياضي "حمادة" من غزة في الألعاب الأولمبية بطوكيو إنجاز كبير واختراق للحصار

منوعات

شاهد: فنانة خليجية تثير الجدل برغبتها بالزواج من هندي

شاهد: فنانة خليجية تثير الجدل برغبتها بالزواج من هندي

شاهد: تامر حسني يستخدم خدعة تقنية للنزول على المسرح ويبهر جمهوره

شاهد: تامر حسني يستخدم خدعة تقنية للنزول على المسرح ويبهر جمهوره

شاهد: فنانة خليجية تخنق مدربها خلال التدريبات القتالية

شاهد: فنانة خليجية تخنق مدربها خلال التدريبات القتالية

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بعدد الـ&#34;بوديغاردات&#34; حولها

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بعدد الـ"بوديغاردات" حولها

شاهد: بلقيس تكشف عن تفاصيل جريئة في انفصالها عن زوجها

شاهد: بلقيس تكشف عن تفاصيل جريئة في انفصالها عن زوجها

شاهد: الدكتورة خلود تلفت الأنظار برقصها مع ابنتيها وزوجها

شاهد: الدكتورة خلود تلفت الأنظار برقصها مع ابنتيها وزوجها

شاهد: منى السابر تتخطى أزمتها مع ابنتها وتثير الجدل بهذه الصورة

شاهد: منى السابر تتخطى أزمتها مع ابنتها وتثير الجدل بهذه الصورة

ما حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز؟

ما حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز؟

بسبب والدها.. رانيا يوسف تواجه جمهورها وتهددهم.. بالتفاصيل

بسبب والدها.. رانيا يوسف تواجه جمهورها وتهددهم.. بالتفاصيل

عربي

رئيس الوزراء العراقي يزور واشنطن الاثنين المقبل

رئيس الوزراء العراقي يزور واشنطن الاثنين المقبل

الكويت: 9 وفيات و926 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الكويت: 9 وفيات و926 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

خلال شهر واحد.. لبنان أمام كارثة انهيار شبكة إمدادات المياه

خلال شهر واحد.. لبنان أمام كارثة انهيار شبكة إمدادات المياه

السودان: ارتفاع غير مسبوق في مناسيب النيل الأزرق وتخوفات من فيضانات

السودان: ارتفاع غير مسبوق في مناسيب النيل الأزرق وتخوفات من فيضانات