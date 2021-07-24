دولي

الصين تتعهد "بتنمية مستدامة وتنمية عالية الجودة" في إقليم التبت الذاتي الحكم

رام الله - دنيا الوطن
تحتفل منطقة التبت ذاتية الحكم الصينية، المعروفة باسم "آخر قطعة أرض نقية في العالم" وبـ "سقف العالم"، بالذكرى السبعين لتحريرها السلمي هذا العام، وأصبحت الخطط لتنميتها المستقبلية أكثر وضوحًا.

في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد العام الماضي بشأن التبت، حددت الصين اتجاهات السياسة لبناء منطقة اشتراكية حديثة جديدة، موحدة ومزدهرة ومتقدمة ثقافيًا ومتناغمة وجميلة.

وكان السلام والاستقرار طويل الأمد في التبت، وكذلك تطوير حضارة بيئية وتحقيق التنمية عالية الجودة، من بين القضايا التي تم تسليط الضوء عليها خلال جولة الرئيس الصيني شي جينبنغ التفقدية التي استمرت ثلاثة أيام للمنطقة، والتي بدأت يوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى السبعين للتحرير السلمي للإقليم.

إن تنمية التبت، وهي جزء لا يتجزأ من الصين، هي أولوية للحكومة المركزية.  ومنذ توليه رئاسة البلاد في العام 2013، أولى الرئيس شي، وهو أيضًا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، اهتمامًا وثيقًا بتنمية المنطقة.  وقد وضعت الترتيبات اللازمة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتنمية الحدود، وحماية البيئة، والوحدة العرقية في التبت، وفتح فصل جديد من تحسين الحكم، والاستقرار، والرفاه الشعبي.

الالتزام ببناء حضارة بيئية

يوم الأربعاء، وصل الرئيس شي إلى مطار نينغتشي مينلينغ حيث استقبله السكان المحليون والمسؤولون من مختلف المجموعات العرقية بحرارة قبل زيارته جسر نهر نيانغ لتفقد المحافظة على البيئة في حوض نهر يارلونغ تسانغبو ورافده نهر نيانغ.

حافظت التبت على جودة بيئية مستقرة في العام 2020، وفقًا لتقرير صادر عن إدارة البيئة والطبيعة في المنطقة.

وفي حديثه في الاجتماع الذي اختتم به جولته التفقدية يوم الجمعة، أكد شي اعتقاده بأن "المياه النقية والجبال الخصبة أصول لا تقدر بثمن" كما دعا إلى تعزيز أكبر للحفاظ على التنوع البيولوجي في هضبة تشينغهاي - التبت.

وقال "علينا أن نعطي الأولوية بثبات للبيئة وأن نواصل التنمية الخضراء، ونسعى جاهدين للتحديث مع التركيز على التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة، وحماية بيئة القطب الثالث".

بنهاية العام 2020، أنشأت التبت 47 محمية طبيعية على مساحة 412,200 كيلومتر مربع، تمثل أكثر من ثلث إجمالي المنطقة.

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