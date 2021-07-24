حالة وفاة و38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة و38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 240 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 55 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 115885 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 824 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 113971 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1090 حالة وفاة. فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 45 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 31 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300جرعة، فيما إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 98751 شخصا.