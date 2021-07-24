شؤون فلسطينية

صور.. بلدية غزة تشرع بإجراء صيانة مؤقتة للشوارع المتضررة من العدوان

صور.. بلدية غزة تشرع بإجراء صيانة مؤقتة للشوارع المتضررة من العدوان
رام الله - دنيا الوطن
شرعت بلدية غزة بإجراء صيانة مؤقتة للمناطق المتضررة في الشوارع الرئيسة في المدينة لتسهيل حركة السير وتوفير حل مؤقت لمشكلة الازدحام المروري الناجم عن تضرر الطرق والمفارق خلال العدوان .

وذكرت البلدية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن أعمال الصيانة تشمل الأجزاء المتضررة في شارع عمر المختار مقابل السرايا ومجمع أبو خضرة الحكومي، وشارع الوحدة من تقاطع شارع عبد القادر الحسيني غرباً وحتى تقاطع شارع فلسطين شرقا، وشارع جمال عبد الناصر (الثلاثيني ) من تقاطع شارع الأقصى (الصناعة) وحتى تقاطع مصطفى حافظ (مفترق الجامعة).

وأوضحت أنه تم البدء بصيانة هذه المناطق نظراً لحيويتها الكبيرة والتي تشهد حركة مرورية كثيفة خلال ساعات اليوم بالإضافة إلى أنها تؤدي لمرافق خدماتية مهمة كالمستشفيات والجامعات ومركز المدينة.

وبدأت البلدية بتبليط الأجزاء المتضررة من شارع الوحدة وشارع عمر المختار ببلاط من نوع انترلوك كإجراء مؤقت لحين توفر مشاريع صيانة للمكان وباقي المناطق المتضررة في شوارع المدينة.

وبلغت المساحة الإجمالية للمناطق المتضررة في شوارع المدينة نحو 158 ألف متر مربع من الاسفلت و54 ألف من الأرصفة بالإضافة إلى 26 ألف متر طولي من شبكات المياه و23 ألف متر من شبكات المياه و 14 ألف متر طولي من شبكات الإنارة في الشوارع، و 2850 من خطوط تصريف مياه الأمطار.

وكانت بلدية غزة قد حذرت من تأخر عملية إعادة الإعمار وعدم توفر المشاريع لها، مؤكدةً أن هذا ينعكس سلباً على الأوضاع الصحية والبيئية في المدينة.






أخبار ذات صلة

&#34;الشعبية&#34; تدعو للحفاظ على مكتسبات الثورة الكوبية وإسقاط الحصار الأمريكي

"الشعبية" تدعو للحفاظ على مكتسبات الثورة الكوبية وإسقاط الحصار الأمريكي

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة مقتل المستشار مهنا في طولكرم

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة مقتل المستشار مهنا في طولكرم

طالع أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

طالع أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

حالة وفاة و38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

حالة وفاة و38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

&#34;التربية&#34; تتحدث عن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة وموعد إعلان النتائج

"التربية" تتحدث عن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة وموعد إعلان النتائج

غزة: القوى الوطنية والإسلامية تطالب المركز الفلسطيني بالتراجع عن بيانه المتعلق بحادث سوق الزاوية

غزة: القوى الوطنية والإسلامية تطالب المركز الفلسطيني بالتراجع عن بيانه المتعلق بحادث سوق الزاوية

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من مخيم الجلزون

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من مخيم الجلزون

شاهد: الأمواج تُغرق خيام المواطنين والاستراحات المتواجدة على شاطئ القطاع

شاهد: الأمواج تُغرق خيام المواطنين والاستراحات المتواجدة على شاطئ القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الشعبية&#34; تدعو للحفاظ على مكتسبات الثورة الكوبية وإسقاط الحصار الأمريكي

"الشعبية" تدعو للحفاظ على مكتسبات الثورة الكوبية وإسقاط الحصار الأمريكي

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من مخيم الجلزون

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من مخيم الجلزون

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

الطقس: انخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو شركة (Pillsbury) لوقف بيع منتوجاتها داخل المستوطنات الإسرائيلية

"الديمقراطية" تدعو شركة (Pillsbury) لوقف بيع منتوجاتها داخل المستوطنات الإسرائيلية

شهيد متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال غرب رام الله

شهيد متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال غرب رام الله

الخضري: مشاركة الرياضي &#34;حمادة&#34; من غزة في الألعاب الأولمبية بطوكيو إنجاز كبير واختراق للحصار

الخضري: مشاركة الرياضي "حمادة" من غزة في الألعاب الأولمبية بطوكيو إنجاز كبير واختراق للحصار

منوعات

شاهد: فنانة خليجية تثير الجدل برغبتها بالزواج من هندي

شاهد: فنانة خليجية تثير الجدل برغبتها بالزواج من هندي

شاهد: تامر حسني يستخدم خدعة تقنية للنزول على المسرح ويبهر جمهوره

شاهد: تامر حسني يستخدم خدعة تقنية للنزول على المسرح ويبهر جمهوره

شاهد: فنانة خليجية تخنق مدربها خلال التدريبات القتالية

شاهد: فنانة خليجية تخنق مدربها خلال التدريبات القتالية

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بعدد الـ&#34;بوديغاردات&#34; حولها

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بعدد الـ"بوديغاردات" حولها

شاهد: بلقيس تكشف عن تفاصيل جريئة في انفصالها عن زوجها

شاهد: بلقيس تكشف عن تفاصيل جريئة في انفصالها عن زوجها

شاهد: الدكتورة خلود تلفت الأنظار برقصها مع ابنتيها وزوجها

شاهد: الدكتورة خلود تلفت الأنظار برقصها مع ابنتيها وزوجها

شاهد: منى السابر تتخطى أزمتها مع ابنتها وتثير الجدل بهذه الصورة

شاهد: منى السابر تتخطى أزمتها مع ابنتها وتثير الجدل بهذه الصورة

ما حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز؟

ما حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز؟

بسبب والدها.. رانيا يوسف تواجه جمهورها وتهددهم.. بالتفاصيل

بسبب والدها.. رانيا يوسف تواجه جمهورها وتهددهم.. بالتفاصيل

عربي

رئيس الوزراء العراقي يزور واشنطن الاثنين المقبل

رئيس الوزراء العراقي يزور واشنطن الاثنين المقبل

الكويت: 9 وفيات و926 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الكويت: 9 وفيات و926 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

خلال شهر واحد.. لبنان أمام كارثة انهيار شبكة إمدادات المياه

خلال شهر واحد.. لبنان أمام كارثة انهيار شبكة إمدادات المياه

السودان: ارتفاع غير مسبوق في مناسيب النيل الأزرق وتخوفات من فيضانات

السودان: ارتفاع غير مسبوق في مناسيب النيل الأزرق وتخوفات من فيضانات