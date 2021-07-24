شؤون فلسطينية

الحايك يهنئ مصر بذكرى ثورة 23 يوليو

رام الله - دنيا الوطن
هنأ علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة جمهورية مصر العربية  والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 69 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال الحايك في تصريح صحفي، إن 23 من يوليو سيبقى تاريخا محفورا في قلوب الأمة العربية والذي انتصرت فيه الإرادة المصرية بقيادة جيشها الوطني وشعبها العظيم، لتحافظ مصر على دورها الرائد في قيادة الأمة العربية.

وأضاف الحايك أن العلاقة الأخوية المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني، تدفعنا دوما للإشادة بالدور التاريخي للشقيقة مصر وقيادتها وشعبها العظيم في احتضان القضية الفلسطينية ودعمها ومساندتها في كافة المحافل العربية والدولية.

وأشاد الحايك بالجهود المصرية الحثيثة والمستمرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية وإنهاء الحصار الاسرائيلي على غزة وتثبيت التهدئة وتسريع عملية الإعمار.

وأكد على أهمية استفادة الفلسطينيين من ثورة 23 يوليو لتوحيد الإرادات الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي وازالة آثاره وتداعياته المؤلمة، واستعادة الوحدة على طريق تحقيق الحلم الفلسطيني للعيش بسلام والحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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