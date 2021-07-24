عربي

رئيس الوزراء العراقي يزور واشنطن الاثنين المقبل

رئيس الوزراء العراقي يزور واشنطن الاثنين المقبل
مصطفى الكاظمي
رام الله - دنيا الوطن
يصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الاثنين المقبل إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، في زيارة تحت وطأة ضغوط داخلية ووضع أمني هش.

وتأتي الزيارة التي من المقرر أن يلتقى خلالها الكاظمي، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعلى أمل الحصول على إعلان رسمي لجدول زمني لانسحاب الأمريكيين من البلاد، والمطلب الأساسي للفصائل الموالية لإيران، ما يعطيه دفعا سياسيا قبل ثلاثة أشهر من انتخابات نيابية مبكرة.  

وتأتي الزيارة أيضاً بعد التفجير الدامي في بغداد مطلع الأسبوع والذي أوقع 30 قتيلا وتبناه تنظيم الدولة، وفي وقت تؤكد واشنطن باستمرار أن مهمة الأمريكيين "الأساسية في العراق تبقى ضمان استمرارية هزيمة تنظيم الدولة "، كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي وصل قبل بضعة أيام للتحضير للزيارة، أن المحادثات ستفضي بالفعل إلى تحديد جدول زمني.

إلا أن وسائل إعلام أمريكية قالت إن الانسحاب سيكون في الواقع عبارة عن إعادة تحديد لمهام القوات المنتشرة والبالغ عددها 2500 عسكري يتمركزون في قواعد عراقية، وهم رسميا ليسوا بقوات قتالية بل "مستشارون" و"مدربون"، بحلول نهاية العام.

أخبار ذات صلة

الكويت: 9 وفيات و926 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الكويت: 9 وفيات و926 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

خلال شهر واحد.. لبنان أمام كارثة انهيار شبكة إمدادات المياه

خلال شهر واحد.. لبنان أمام كارثة انهيار شبكة إمدادات المياه

السودان: ارتفاع غير مسبوق في مناسيب النيل الأزرق وتخوفات من فيضانات

السودان: ارتفاع غير مسبوق في مناسيب النيل الأزرق وتخوفات من فيضانات

وزير الخارجية القطري: استقالة الحريري أضعفت الأمل بتشكيل حكومة في لبنان

وزير الخارجية القطري: استقالة الحريري أضعفت الأمل بتشكيل حكومة في لبنان

روسيا: الدفاعات الجوية السورية أسقطت جميع الصواريخ الإسرائيلية الليلة الماضية

روسيا: الدفاعات الجوية السورية أسقطت جميع الصواريخ الإسرائيلية الليلة الماضية

السعودية تُعلن عن نجاح خطتها الصحية لحجّ هذا العام

السعودية تُعلن عن نجاح خطتها الصحية لحجّ هذا العام

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرئيلي على ريف حمص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرئيلي على ريف حمص

السعودية تنفي استخدام برامج تجسس بعد تقارير حول حصولها على (بيغاسوس)

السعودية تنفي استخدام برامج تجسس بعد تقارير حول حصولها على (بيغاسوس)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من مخيم الجلزون

قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من مخيم الجلزون

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري

14 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو شركة (Pillsbury) لوقف بيع منتوجاتها داخل المستوطنات الإسرائيلية

"الديمقراطية" تدعو شركة (Pillsbury) لوقف بيع منتوجاتها داخل المستوطنات الإسرائيلية

شهيد متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال غرب رام الله

شهيد متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال غرب رام الله

الخضري: مشاركة الرياضي &#34;حمادة&#34; من غزة في الألعاب الأولمبية بطوكيو إنجاز كبير واختراق للحصار

الخضري: مشاركة الرياضي "حمادة" من غزة في الألعاب الأولمبية بطوكيو إنجاز كبير واختراق للحصار

تشييع جثمان الشهيدة ابتسام الكعابنة في مخيم عقبة جبر

تشييع جثمان الشهيدة ابتسام الكعابنة في مخيم عقبة جبر

إصابة مواطن بجراح حرجة بعد صدمه من قبل دراجة نارية شمال غزة

إصابة مواطن بجراح حرجة بعد صدمه من قبل دراجة نارية شمال غزة

رام الله: إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في النبي صالح

رام الله: إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في النبي صالح

منوعات

شاهد: بلقيس تكشف عن تفاصيل جريئة في انفصالها عن زوجها

شاهد: بلقيس تكشف عن تفاصيل جريئة في انفصالها عن زوجها

شاهد: الدكتورة خلود تلفت الأنظار برقصها مع ابنتيها وزوجها

شاهد: الدكتورة خلود تلفت الأنظار برقصها مع ابنتيها وزوجها

شاهد: منى السابر تتخطى أزمتها مع ابنتها وتثير الجدل بهذه الصورة

شاهد: منى السابر تتخطى أزمتها مع ابنتها وتثير الجدل بهذه الصورة

ما حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز؟

ما حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة ياسمين عبدالعزيز؟

بسبب والدها.. رانيا يوسف تواجه جمهورها وتهددهم.. بالتفاصيل

بسبب والدها.. رانيا يوسف تواجه جمهورها وتهددهم.. بالتفاصيل

شاهد: ديانا كرزون تظهر صورة طفلتها للمرة الأولى

شاهد: ديانا كرزون تظهر صورة طفلتها للمرة الأولى

لهذا السبب.. دويتو أنغام ووائل كفوري يثير الجدل وردود فعل ضخمة

لهذا السبب.. دويتو أنغام ووائل كفوري يثير الجدل وردود فعل ضخمة

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

أحمد العوضي يكشف تعليمات هامة من الأطباء لحالة ياسمين عبدالعزيز

أحمد العوضي يكشف تعليمات هامة من الأطباء لحالة ياسمين عبدالعزيز

عربي

رئيس الوزراء العراقي يزور واشنطن الاثنين المقبل

رئيس الوزراء العراقي يزور واشنطن الاثنين المقبل

الكويت: 9 وفيات و926 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الكويت: 9 وفيات و926 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

خلال شهر واحد.. لبنان أمام كارثة انهيار شبكة إمدادات المياه

خلال شهر واحد.. لبنان أمام كارثة انهيار شبكة إمدادات المياه

السودان: ارتفاع غير مسبوق في مناسيب النيل الأزرق وتخوفات من فيضانات

السودان: ارتفاع غير مسبوق في مناسيب النيل الأزرق وتخوفات من فيضانات