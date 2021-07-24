رئيس الوزراء العراقي يزور واشنطن الاثنين المقبل

رام الله - دنيا الوطنيصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الاثنين المقبل إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، في زيارة تحت وطأة ضغوط داخلية ووضع أمني هش.وتأتي الزيارة التي من المقرر أن يلتقى خلالها الكاظمي، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعلى أمل الحصول على إعلان رسمي لجدول زمني لانسحاب الأمريكيين من البلاد، والمطلب الأساسي للفصائل الموالية لإيران، ما يعطيه دفعا سياسيا قبل ثلاثة أشهر من انتخابات نيابية مبكرة.وتأتي الزيارة أيضاً بعد التفجير الدامي في بغداد مطلع الأسبوع والذي أوقع 30 قتيلا وتبناه تنظيم الدولة، وفي وقت تؤكد واشنطن باستمرار أن مهمة الأمريكيين "الأساسية في العراق تبقى ضمان استمرارية هزيمة تنظيم الدولة "، كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي وصل قبل بضعة أيام للتحضير للزيارة، أن المحادثات ستفضي بالفعل إلى تحديد جدول زمني.إلا أن وسائل إعلام أمريكية قالت إن الانسحاب سيكون في الواقع عبارة عن إعادة تحديد لمهام القوات المنتشرة والبالغ عددها 2500 عسكري يتمركزون في قواعد عراقية، وهم رسميا ليسوا بقوات قتالية بل "مستشارون" و"مدربون"، بحلول نهاية العام.